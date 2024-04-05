Экс-министр по делам ветеранов Лапутина заявила, что мобилизовалась в СБУ
Бывшая министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила на странице в Facebook, что мобилизовалась в ряды Службы безопасности Украины.
"С сегодняшнего дня – мобилизована в ряды СБУ! Военно-врачебная комиссия пройдена. Приближаем нашу победу", — написала Лапутина.
Бывшая глава Минветеранов заявила, что для нее было одним из вызовов оставаться в гражданском секторе после начала полномасштабного вторжения. Она отметила, что понимала необходимость "стабильности правительства и Совета национальной безопасности и обороны в то время".
Военная убеждена, что украинцы, имеющие опыт противодействия российским спецслужбам, а также военный и боевой опыт с 2014 года, должны вернуться в ряды Сил безопасности и обороны.
- 5 февраля в Верховную Раду поступило заявление об отставке Лапутиной. Тогда спикер парламента Стефанчук заявил, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.
- 7 февраля парламент поддержал отставку Лапутиной с должности министра по делам ветеранов.
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