Экс-министр по делам ветеранов Лапутина заявила, что мобилизовалась в СБУ

Юлия Лапутина (Фото: Министерство по делам ветеранов)

Бывшая министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила на странице в Facebook, что мобилизовалась в ряды Службы безопасности Украины.

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"С сегодняшнего дня – мобилизована в ряды СБУ! Военно-врачебная комиссия пройдена. Приближаем нашу победу", — написала Лапутина.

Бывшая глава Минветеранов заявила, что для нее было одним из вызовов оставаться в гражданском секторе после начала полномасштабного вторжения. Она отметила, что понимала необходимость "стабильности правительства и Совета национальной безопасности и обороны в то время".

Военная убеждена, что украинцы, имеющие опыт противодействия российским спецслужбам, а также военный и боевой опыт с 2014 года, должны вернуться в ряды Сил безопасности и обороны.

СПРАВКА Юлия Лапутина с 1992 года работала в СБУ на разных должностях. С 2010-го по 2012 год была заместителем председателя Центра спецопераций "А". 14 апреля 2014 года участвовала в высадке на Краматорском аэродроме. С сентября по декабрь 2014 року Лапутина была командиром оперативной группы СБУ в Антитеррористической операции, где выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических организаций. С 2014 по 2020 год Лапутина работала заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. 25 марта 2020 года получила звание генерал-майора, стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины. Юлия Лапутина с 1992 года работала в СБУ на разных должностях. С 2010-го по 2012 год была заместителем председателя Центра спецопераций "А". 14 апреля 2014 года участвовала в высадке на Краматорском аэродроме. С сентября по декабрь 2014 року Лапутина была командиром оперативной группы СБУ в Антитеррористической операции, где выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических организаций. С 2014 по 2020 год Лапутина работала заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. 25 марта 2020 года получила звание генерал-майора, стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины.

5 февраля в Верховную Раду поступило заявление об отставке Лапутиной. Тогда спикер парламента Стефанчук заявил, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

7 февраля парламент поддержал отставку Лапутиной с должности министра по делам ветеранов.

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