Ексміністерка у справах ветеранів Лапутіна заявила, що мобілізувалася до СБУ
Колишня міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила на сторінці у Facebook, що мобілізувалася до лав Служби безпеки України.
"Відсьогодні – мобілізована до лав СБУ! Військово-лікарську комісію пройдено. Наближаємо нашу перемогу", – написала Лапутіна.
Колишня очільниця Мінветеранів заявила, що для неї було одним із викликів залишатися у цивільному секторі після початку повномасштабного вторгнення. Вона зазначила, що розуміла потребу в "стабільності уряду та Ради національної безпеки та оборони в той час".
Військова висловила переконання, що українці, які мають досвід протидії російським спецслужбам, а також військовий та бойовий досвід із 2014 року, мають повернутися до лав Сил безпеки та оборони.
- 5 лютого до Верховної Ради надійшла заява про відставку Лапутіної. Тоді спікер парламенту Стефанчук заявив, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.
- 7 лютого парламент підтримав відставку Лапутіної з посади міністерки у справах ветеранів.
Читайте також: Герой України Олександр Порхун буде тимчасовим в.о. міністра у справах ветеранів