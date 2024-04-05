Ексміністерка у справах ветеранів Лапутіна заявила, що мобілізувалася до СБУ

Юлія Лапутіна (Фото: Міністерство у справах ветеранів)

Колишня міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила на сторінці у Facebook, що мобілізувалася до лав Служби безпеки України.

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"Відсьогодні – мобілізована до лав СБУ! Військово-лікарську комісію пройдено. Наближаємо нашу перемогу", – написала Лапутіна.

Колишня очільниця Мінветеранів заявила, що для неї було одним із викликів залишатися у цивільному секторі після початку повномасштабного вторгнення. Вона зазначила, що розуміла потребу в "стабільності уряду та Ради національної безпеки та оборони в той час".

Військова висловила переконання, що українці, які мають досвід протидії російським спецслужбам, а також військовий та бойовий досвід із 2014 року, мають повернутися до лав Сил безпеки та оборони.

ДОВІДКА Юлія Лапутіна з 1992 року працювала в СБУ на різних посадах. З 2010-го до 2012 року була заступницею голови Центру спецоперацій "А". 14 квітня 2014 брала участь у висадці на Краматорському аеродромі. З вересня до грудня 2014 року Лапутіна була командиркою оперативної групи СБУ в Антитерористичній операції, де виконувала завдання із затримання учасників проросійських терористичних організацій. З 2014-го до 2020 року Лапутіна працювала заступницею начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. 25 березня 2020 року отримала звання генерал-майора, стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України. Юлія Лапутіна з 1992 року працювала в СБУ на різних посадах. З 2010-го до 2012 року була заступницею голови Центру спецоперацій "А". 14 квітня 2014 брала участь у висадці на Краматорському аеродромі. З вересня до грудня 2014 року Лапутіна була командиркою оперативної групи СБУ в Антитерористичній операції, де виконувала завдання із затримання учасників проросійських терористичних організацій. З 2014-го до 2020 року Лапутіна працювала заступницею начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. 25 березня 2020 року отримала звання генерал-майора, стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.

5 лютого до Верховної Ради надійшла заява про відставку Лапутіної. Тоді спікер парламенту Стефанчук заявив, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

7 лютого парламент підтримав відставку Лапутіної з посади міністерки у справах ветеранів.

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