Экс-нардепа Корнацкого подозревают в незаконном получении компенсации за аренду жилья
Милана Головань
Редактор новостей LIGA.net
Юрий Смирнов
специальный корреспондент LIGA.net
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили экс-нардепу о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Аркадии Корнацком от Блока Петра Порошенко.
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По данным следствия, в течение 2014-2019 годов Корнацкий получил из бюджета Аппарата Верховной Рады 914 000 грн в качестве компенсации гостиничного номера. При этом, утверждают правоохранители, у экс-нардепа было свое жилье в Киеве.
Санкция статьи – до шести лет заключения.
- В 2019 году НАПК выявило недостоверную информацию в декларации Корнацкого.
- Агентство указало, что в декларации за 2016 год он не задекларировал свои корпоративные права и ряд земельных участков, принадлежащих ему на правах собственности и аренды, а также не отразил информацию о праве пользования жилым домом, являющимся его зарегистрированным местожительством, и не указал сведений о расходах, на основании которых получил право собственности на земельные участки.
- Общая сумма недостоверных сведений в декларации превысила 3 200 000 грн.