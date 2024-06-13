Экс-нардепа Корнацкого подозревают в незаконном получении компенсации за аренду жилья

По данным следствия, Корнацкий с 2014 по 2019 год получал из бюджета Аппарата Верховной Рады 914 000 грн в качестве компенсации гостиничного номера

Аркадий Корнацкий (Фото: Facebook)

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили экс-нардепу о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Аркадии Корнацком от Блока Петра Порошенко.

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По данным следствия, в течение 2014-2019 годов Корнацкий получил из бюджета Аппарата Верховной Рады 914 000 грн в качестве компенсации гостиничного номера. При этом, утверждают правоохранители, у экс-нардепа было свое жилье в Киеве.

Санкция статьи – до шести лет заключения.