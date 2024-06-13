Екснардепу Корнацькому вручили підозру у незаконному одержанні компенсації за оренду житла
Мілана Головань
Редактор новин LIGA.net
Юрій Смирнов
спеціальний кореспондент LIGA.net
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили екснардепу про підозру у незаконному одержанні компенсації за оренду житла. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про Аркадія Корнацького від Блока Петра Порошенка.
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За даними слідства, упродовж 2014-2019 років Корнацький отримав з бюджету Апарату Верховної Ради 914 000 грн як компенсацію готельного номера. Водночас, стверджують правоохоронці, екснардеп мав своє житло у Києві.
Санкція статті – до шести років ув'язнення.
- У 2019 році НАЗК виявило недостовірну інформацію у декларації Корнацького.
- Агентство вказало, що у декларації за 2016 рік він не задекларував свої корпоративні права та низку земельних ділянок, які належать йому на праві власності та оренди, а також не відобразив інформацію щодо права користування житловим будинком, що є його зареєстрованим місцем проживання, та не зазначив відомостей стосовно видатків, на підставі яких набув право власності на земельні ділянки.
- Загальна сума недостовірних відомостей у декларації перевищила 3 200 000 грн.