Екснардепу Корнацькому вручили підозру у незаконному одержанні компенсації за оренду житла

За даними слідства, Корнацький з 2014 до 2019 року отримував з бюджету Апарату Верховної Ради 914 000 грн як компенсацію готельного номера

Аркадій Корнацький (Фото: Facebook)

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили екснардепу про підозру у незаконному одержанні компенсації за оренду житла. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про Аркадія Корнацького від Блока Петра Порошенка.

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За даними слідства, упродовж 2014-2019 років Корнацький отримав з бюджету Апарату Верховної Ради 914 000 грн як компенсацію готельного номера. Водночас, стверджують правоохоронці, екснардеп мав своє житло у Києві.

Санкція статті – до шести років ув'язнення.