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НАПК нашло неправду в декларациях четырех экс-нардепов: кто они

НАПК нашло неправду в декларациях четырех экс-нардепов: кто они - Фото
Фото: pixabay
07.10.2019, 17:28

Выявлены признаки декларирования недостоверной информации на сумму почти 90 млн гривен

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило недостоверную информацию в декларациях четырех народных депутатов 8-го созыва: Руслана Демчака, Станислава Березкина, Аркадия Корнацкого и Вадима Кривохатько. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По результатам проверки декларации Демчака за 2016 год выявлено нарушений на сумму более 71 млн 700 тыс. грн (недостоверные сведения о средствах, размещенных на банковских счетах и ​​номинальной стоимости ценных бумаг).

По данным НАПК, Березкин в исправленной декларации за 2015 год отметил недостоверные сведения о квартире и двух машиноместах, принадлежащих его жене - сумма превышает 14 млн 300 тыс. грн.

По поводу Корнацкого в агентстве пишут, что в декларации за 2016 он не задекларировал свои корпоративные права и ряд земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности и аренды, а также не отразил информацию о праве пользования жилым домом, который является его зарегистрированным местом жительства, и не указал сведения о расходах, на основании которых приобрел право собственности на земельные участки. Общая сумма недостоверных сведений в декларации превысила 3 млн 200 тыс. грн.

Отмечается, что Кривохатько в декларацию за 2017 год отметил недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения им автомобиля на общую сумму более 471 тыс. грн.

Сообщается, что обоснованные выводы о выявленных признаках уголовных преступлений будут направлены в Национальный антикоррупционного бюро Украины.

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