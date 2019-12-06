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Экс-посол США: Путин не готов остановить агрессию на Донбассе

Экс-посол США: Путин не готов остановить агрессию на Донбассе - Фото
Джон Хербст (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.12.2019, 07:01

Джон Хербст убежден, что президент страны-агрессора России "пока не готов к тому, чтобы заключить достойный мир"

Президент России Владимир Путин до сих пор надеется, что ему удастся заставить Украину отказаться от суверенитета, и поэтому он не готов остановить агрессию на Донбассе и заключить мир. Об этом заявил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст, говоря об ожиданиях от нормандской встречи в Париже, сообщает Укринформ.

"У меня очень небольшие ожидания (от переговоров в Париже, - ред.). Путин продолжает считать, что мог бы заставить Украину потерять суверенитет. Украина не согласится на это - Президент Зеленский не согласится на это", - отметил дипломат.

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Он подчеркнул, что президент РФ "пока не готов к тому, чтобы заключить достойный мир" и остановить агрессию на Донбассе.

Хербст считает, что этот процесс "займет определенное время".

Комментируя возможные интересы Кремля перед нормандской встречей, Хербст отметил, что Путин надеется на необоснованные компромиссы со стороны президента Украины Владимира Зеленского. "Но этого не произойдет, я думаю", - подчеркнул Хербст.

Экс-посол предположил, что Путину будет интересно использовать нормандскую встречу для рационального понимания относительно экспорта газа из России. "Я не даю такой прогноз, но одновременно не исключаю этого", - сказал Хербст.

По его словам, западные санкции против РФ имеют ощутимое влияние на Кремль.

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Джон Хербст Владимир Зеленский владимир ипутин нормандский саммит
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