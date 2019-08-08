Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Хербст: Важен не факт общения Зеленского с Путиным, а содержание

Хербст: Важен не факт общения Зеленского с Путиным, а содержание - Фото
Джон Хербст (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
08.08.2019, 06:59

Экс-посол США в Украине отметил, что "желание найти дипломатическое решение не должно происходить за счет уступок важными интересами"

Бывший посол США в Украине и аналитик исследовательского центра "Атлантический совет" Джон Хербст заявил, что не видит проблемы в телефонных разговорах президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, как он оценивает то, что Зеленский уже дважды разговаривал по телефону с Путиным, несмотря на предостережения западных дипломатов и экспертов, сообщает Голос Америки.

"Я не знаю, кто из западных дипломатов или экспертов рекомендовал Зеленскому не спешить с коммуникацией с Путиным и почему. Я бы сказал, что такой совет не является безосновательным. Но такой способ - не единственный разумный путь поднять эту проблему. Я думаю, что нет проблемы в звонке Зеленского к Путину, вопрос в том, что Зеленский говорит", - отметил Хербст.

Он предположил, что Зеленский, очевидно, находится в лучшей позиции для решения вопросов с Путиным, чем пятый президент Петр Порошенко. "Зеленский на 20 лет моложе. Он не советский человек, он формировался как личность не в советское время ", - сказал Хербст.

Он прокомментировал обращение Зеленского к президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель как можно скорее собраться в формате "нормандской четверки".

"Я думаю, для Зеленского показать свои старания найти решение путем переговоров - это хорошо. Но есть одно важное "но". Желание и настойчивость найти дипломатическое решение не должно происходить за счет уступок критически важными интересами", - сказал Хербст.

Читайте также: Макрон согласен встретиться в Нормандском формате

Напишите нам
Джон Хербст Макрон Эмманюэль Владимир Зеленский Петр Порошенко Ангела Меркель
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 