Хербст: Важен не факт общения Зеленского с Путиным, а содержание

Джон Хербст (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший посол США в Украине и аналитик исследовательского центра "Атлантический совет" Джон Хербст заявил, что не видит проблемы в телефонных разговорах президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, как он оценивает то, что Зеленский уже дважды разговаривал по телефону с Путиным, несмотря на предостережения западных дипломатов и экспертов, сообщает Голос Америки.

"Я не знаю, кто из западных дипломатов или экспертов рекомендовал Зеленскому не спешить с коммуникацией с Путиным и почему. Я бы сказал, что такой совет не является безосновательным. Но такой способ - не единственный разумный путь поднять эту проблему. Я думаю, что нет проблемы в звонке Зеленского к Путину, вопрос в том, что Зеленский говорит", - отметил Хербст.

Он предположил, что Зеленский, очевидно, находится в лучшей позиции для решения вопросов с Путиным, чем пятый президент Петр Порошенко. "Зеленский на 20 лет моложе. Он не советский человек, он формировался как личность не в советское время ", - сказал Хербст.

Он прокомментировал обращение Зеленского к президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель как можно скорее собраться в формате "нормандской четверки".

"Я думаю, для Зеленского показать свои старания найти решение путем переговоров - это хорошо. Но есть одно важное "но". Желание и настойчивость найти дипломатическое решение не должно происходить за счет уступок критически важными интересами", - сказал Хербст.

Утром 7 августа Зеленский позвонил Путину из-за погибших накануне морпехов.

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