Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.05.2019, 16:53

СМИ узнали, кто может заменить Йованович

СМИ узнали, кто может заменить Йованович - Фото
Уильям Тейлор (фото - посольство Украины в США)

Государственный департамент сделал Тейлору такое предложение, но ответа дипломат пока не дал

"Наиболее вероятно", что новым послом США в Украине назначат Уильяма Тейлора, работавшего послом в Киеве в 2006-2009 годах. Об этом со ссылкой на свои источник сообщает Зеркало недели.

Сейчас Тейлор – исполняющий вице-президент Института мира США.

Уточняется, что Государственный департамент сделал Тейлору такое предложение, но ответа дипломат пока не дал.

Читайте также: Посольство США показало видео о работе Йованович в Украине

6 мая стало известно, что Соединенные Штаты отзывают посла в Украине Мари Йованович. В МИД Украины заявили, что воспринимают это как плановую ротацию. 

Официально о том, кто заменит Йованович пока неизвестно. 

Читайте также: Прощание Йованович. Посол США обратилась к украинцам: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: посол сша, Уильям Тейлор
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 