СМИ узнали, кто может заменить Йованович

Уильям Тейлор (фото - посольство Украины в США)

"Наиболее вероятно", что новым послом США в Украине назначат Уильяма Тейлора, работавшего послом в Киеве в 2006-2009 годах. Об этом со ссылкой на свои источник сообщает Зеркало недели.

Сейчас Тейлор – исполняющий вице-президент Института мира США.

Уточняется, что Государственный департамент сделал Тейлору такое предложение, но ответа дипломат пока не дал.

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6 мая стало известно, что Соединенные Штаты отзывают посла в Украине Мари Йованович. В МИД Украины заявили, что воспринимают это как плановую ротацию.

Официально о том, кто заменит Йованович пока неизвестно.

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