Экс-премьер Гончарук записал видеообращение к украинцам

Экс-премьер Алексей Гончарук опубликовал в Telegra видеообращение, где поблагодарил всех за поддержку и заявил, что и в дальнейшем будет работать ради успешного будущего Украины.
«За полгода работы наша команда заложила фундамент реформ и изменений. Но много чего мы просто не успели. Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги и не шли на компромиссы с совестью. Мы всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу», — сказал Гончарук.
«Я благодарен нашей команде — каждому, с кем имел честь работать последние полгода. Теперь мы движемся дальше — чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованное, ради успешного будущего нашего государства », — написал Гончарук.