Экс-премьер Гончарук записал видеообращение к украинцам

Алексей Гончарук (скриншот с видео)

Экс-премьер Алексей Гончарук опубликовал в Telegra видеообращение, где поблагодарил всех за поддержку и заявил, что и в дальнейшем будет работать ради успешного будущего Украины.

«За полгода работы наша команда заложила фундамент реформ и изменений. Но много чего мы просто не успели. Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги и не шли на компромиссы с совестью. Мы всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу», — сказал Гончарук.

«Я благодарен нашей команде — каждому, с кем имел честь работать последние полгода. Теперь мы движемся дальше — чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованное, ради успешного будущего нашего государства », — написал Гончарук.

4 марта 2020 г Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука и всего состава его правительства. Некоторые министры остались в новом Кабмине.

В тот же день парламент проголосовал за новый состав правительства. О новых членах Кабмина читайте в материале Министр Азарова, командующий Порошенко, зам Кличко. Кто эти новые лица в Кабмине Шмыгаля

Министр Азарова, командующий Порошенко, зам Кличко. Кто эти новые лица в Кабмине Шмыгаля Сегодня журналист LIGA.net встретил Гончарука на борту самолета, летящего в Португалию. Экс-премьер сказал, что летит отдыхать.