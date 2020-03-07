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Экс-премьер Гончарук записал видеообращение к украинцам

Экс-премьер Гончарук записал видеообращение к украинцам - Фото
Алексей Гончарук (скриншот с видео)
07.03.2020, 20:25

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил украинцев за поддержку

Экс-премьер Алексей Гончарук опубликовал в Telegra видеообращение, где поблагодарил всех за поддержку и заявил, что и в дальнейшем будет работать ради успешного будущего Украины.

«За полгода работы наша команда заложила фундамент реформ и изменений. Но много чего мы просто не успели. Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги и не шли на компромиссы с совестью. Мы всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу», — сказал Гончарук.

«Я благодарен нашей команде — каждому, с кем имел честь работать последние полгода. Теперь мы движемся дальше — чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованное, ради успешного будущего нашего государства », — написал Гончарук.

Ребрина Вадим
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