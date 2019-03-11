Экс-военного из Крыма подозревают в дезертирстве, грозит тюрьма

Фото: Нацполиция

Сегодня, 11 марта, полиция задержала по подозрению в дезертирстве бывшего военнослужащего из оккупированного Крыма, который пошел служит в армию страны-агрессора. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в АР Крым и Севастополе.

Мужчина 1985 года рождения проходил службу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины с 2011 года.

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После оккупации полуострова он перешел на сторону врага, где проходил службу по контракту. Фамилию, имя и его лицо правоохранители скрыли.

Подозреваемого в дезертирстве передали в военную прокуратуру Одесского гарнизона Южного региона. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

У него изъяли военный билет РФ, который вероятного был выдан 18 августа 2014 года в Севастополе.

Сегодня, 11 марта, сообщалось, что российские оккупанты намерены провести в Крыму незаконные масштабные учения, в которых задействуют более 10 000 военных и около 3 000 единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

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