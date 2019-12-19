Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Экс-замглавы ГМС сообщили о подозрении получении в взятки

Экс-замглавы ГМС сообщили о подозрении получении в взятки - Фото
НАБУ (фото - пресс-служба НАБУ)
19.12.2019, 22:19

НАБУ ведет расследование с ноября 2017 года

Сегодня, 19 декабря, детективы НАБУ по процессуального руководства прокуроров САП сообщили о подозрении бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Речь идет о Дине Пимаховой.

Действия экс-чиновницы квалифицированы по ч.4 ст.368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Отмечается, что речь идет об экс-чиновницы, уличенной в совершении уголовного преступления еще в 2017 году в результате спецоперации НАБУ под прикрытием, осуществленной для документирования фактов коррупции в миграционной сфере.

По данным следствия, в июне 2017 подозреваемая предложила организовать оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на один год с возможностью продления срока до трех лет. За предоставление такой услуги она требовала и, как следствие, получила неправомерную выгоду в размере $1800 (на время совершения преступления - 46 944 грн).

Кроме этого, как установило следствие, в августе 2017 первая заместитель председателя ГМС предложила организовать приобретение гражданином Ирана гражданства Украины по якобы территориальному происхождению, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами.В НАБУ подозревают, что за это экс-чиновница просила $30 000 (на время совершения преступления - 763 551 грн).

Уточняется, что расследование указанных фактов детективы НАБУ ведут с ноября 2017 года.

По информации Бюро, в ноябре 2017-го ГПУ и СБУ сорвали упомянутую спецоперацию детективов.

Читайте также: Провоцирование взятки. САП закрыла дело против агентов НАБУ

Напишите нам
набу дина пимахова гмс коррупция
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 