Экс-замглавы ГМС сообщили о подозрении получении в взятки

НАБУ (фото - пресс-служба НАБУ)

Сегодня, 19 декабря, детективы НАБУ по процессуального руководства прокуроров САП сообщили о подозрении бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Речь идет о Дине Пимаховой.

Действия экс-чиновницы квалифицированы по ч.4 ст.368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Отмечается, что речь идет об экс-чиновницы, уличенной в совершении уголовного преступления еще в 2017 году в результате спецоперации НАБУ под прикрытием, осуществленной для документирования фактов коррупции в миграционной сфере.

По данным следствия, в июне 2017 подозреваемая предложила организовать оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на один год с возможностью продления срока до трех лет. За предоставление такой услуги она требовала и, как следствие, получила неправомерную выгоду в размере $1800 (на время совершения преступления - 46 944 грн).

Кроме этого, как установило следствие, в августе 2017 первая заместитель председателя ГМС предложила организовать приобретение гражданином Ирана гражданства Украины по якобы территориальному происхождению, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами.В НАБУ подозревают, что за это экс-чиновница просила $30 000 (на время совершения преступления - 763 551 грн).

Уточняется, что расследование указанных фактов детективы НАБУ ведут с ноября 2017 года.

По информации Бюро, в ноябре 2017-го ГПУ и СБУ сорвали упомянутую спецоперацию детективов.

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