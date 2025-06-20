Эксперт Кевлюк: Россия не планирует вторжение в Днепропетровскую область, цель – Покровск

Вооруженные Силы Украины (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские войска не имеют цели вторгаться в Днепропетровскую область. Активные боевые действия вблизи административной границы объясняются попытками РФ захватить Покровск. Об этом в разборе для LIGA.net "Днепр – не цель. Объясняем, почему Россия рвется в Днепропетровскую область", рассказал военный эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

"Попытки захватить Покровск заставляют врага маневрировать и действовать на грани административной границы, используя особенности местности для охвата или частичного окружения города", – пояснил эксперт.

По словам Кевлюка, оккупанты до конца года будут сосредоточивать основные усилия на направлениях Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Покровска.

"Группировка россиян "Запад" пытается прорваться в Лиман, чтобы создать условия для штурма Славянска. В то же время "Юг" безрезультатно пытается выбить Силы обороны из района Северска, – перечисляет он. – Смежными флангами "Юг" и "Центр" прорываются с юга, из района Торецка, к Константиновке. А "Центр" продолжает очень затратные для него бои за Покровск", – отметил эксперт.

13 июня начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Хортица" полковник Андрей Задубинный заявил LIGA.net , что войска РФ не заходили в Днепропетровскую область.

, что войска РФ не заходили в Днепропетровскую область. 14 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска закидают в Днепропетровскую область небольшие ДРГ, чтобы создать "картинку".