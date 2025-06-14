Россия забрасывает в Днепропетровскую область ДРГ, чтобы создать картинку – Зеленский
Российские войска забрасывают в Днепропетровскую область небольшие диверсионно-разведывательные группы, чтобы создать впечатление о якобы успешном продвижении и вызвать информационный резонанс. Об этом журналистам сообщил президент Владимир Зеленский, передает Суспильне.
По словам главы государства, продвижения российской группировки в Днепропетровскую область сейчас нет. В то же время для Москвы очень важна информационная волна.
"В Днепровской области – пытаются хотя бы одной ногой ступить на административную границу. Для них это важная история, сделать фотографию, видео и т.д. Поэтому они запускают маленькие ДРГ, для того чтобы они просто это сделали", – рассказал Зеленский.
Одна из таких ДРГ накануне, по словам Зеленского, была уничтожена украинскими военными.
"Нашли одну группу, наши ее уничтожили. Они были в километре от административной границы. Группа была из шести человек. Они продвинулись просто из-за того, что маленькая группа и их не видят", – добавил украинский президент.
- 11 июня спикер ОСГВ "Хортица" сообщил, что на другом участке фронта оккупантам остается около 10 км до Днепропетровской и Запорожской областей.
- 12 июня президент Зеленский заявил относительно нового российского наступления, что оккупанты, "мягко говоря, не так уж успешны".
- Впоследствии он сообщил, что украинские защитники "понемногу выталкивают" российские силы в Сумской области.
- 13 июня начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Хортица" полковник Андрей Задубинный заявил LIGA.net, что войска РФ не заходили в Днепропетровскую область.