Россия забрасывает в Днепропетровскую область ДРГ, чтобы создать картинку – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Российские войска забрасывают в Днепропетровскую область небольшие диверсионно-разведывательные группы, чтобы создать впечатление о якобы успешном продвижении и вызвать информационный резонанс. Об этом журналистам сообщил президент Владимир Зеленский, передает Суспильне.

По словам главы государства, продвижения российской группировки в Днепропетровскую область сейчас нет. В то же время для Москвы очень важна информационная волна.

"В Днепровской области – пытаются хотя бы одной ногой ступить на административную границу. Для них это важная история, сделать фотографию, видео и т.д. Поэтому они запускают маленькие ДРГ, для того чтобы они просто это сделали", – рассказал Зеленский.

Одна из таких ДРГ накануне, по словам Зеленского, была уничтожена украинскими военными.

"Нашли одну группу, наши ее уничтожили. Они были в километре от административной границы. Группа была из шести человек. Они продвинулись просто из-за того, что маленькая группа и их не видят", – добавил украинский президент.