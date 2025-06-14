Росія закидає до Дніпропетровщини невеликі ДРГ, щоб створити картинку – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Російські війська закидають у Дніпропетровську область невеликі диверсійно-розвідувальні групи, щоб створити враження про нібито успішне просування та викликати інформаційний резонанс. Про це журналістам повідомив президент Володимир Зеленський, передає Суспільне.

За словами глави держави, просування російського угруповання на Дніпропетровську область зараз немає. Водночас для Москви дуже важливою є інформаційна хвиля.

"У Дніпровській області – намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо. Тому вони запускають маленькі ДРГ, для того, щоб вони просто це зробили", – розповів Зеленський.

Одну з таких ДРГ напередодні, за словами Зеленського, знищили українські військові.

"Знайшли одну групу, наші її знищили. Вони були в кілометрі від адміністративного кордону. Група була з шести людей. Вони просунулися просто через те, що маленька група і їх не бачать", – додав український президент.