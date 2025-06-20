Експерт Кевлюк: Росія не планує вторгнення до Дніпропетровської області, мета – Покровськ

Збройні Сили України (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські війська не мають цілі вторгнутися до Дніпропетровської області. Активні бойові дії поблизу адміністративного кордону пояснюються спробами РФ захопити Покровськ. Про це у розборі для LIGA.net "Дніпро – не мета. Пояснюємо, чому Росія рветься до Дніпропетровської області" розповів військовий експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

"Спроби захопити Покровськ змушують ворога маневрувати й діяти на межі адміністративного кордону, використовуючи особливості місцевості для охоплення або часткового оточення міста", – пояснив експерт.

За словами Кевлюка, окупанти до кінця року зосереджуватимуть основні зусилля на напрямках Словʼянська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки та Покровська.

"Угруповання росіян "Запад" намагається прорватися до Лимана, аби створити умови для штурму Словʼянська. Водночас "Юг" безрезультатно намагається вибити Сили оборони з району Сіверська, – перераховує він. – Суміжними флангами "Юг" і "Центр" прориваються з півдня, з району Торецька, до Костянтинівки. А "Центр" продовжує дуже затратні для нього бої за Покровськ", – зазначив експерт.

13 червня начальник відділу звʼязків із громадськістю угруповання військ "Хортиця" полковник Андрій Задубінний заявив LIGA.net , що війська РФ не заходили у Дніпропетровську область.

, що війська РФ не заходили у Дніпропетровську область. 14 червня Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська закидають у Дніпропетровську область невеликі ДРГ, щоб створити "картинку".