Эксперт Колдомасов: В США нет "типичного избирателя", группы поддерживают обоих кандидатов

Артур Колдомасов говорит, что среди представителей одной демографической группы могут быть сторонники как демократов, так и республиканцев

Фигурки Камалы Харрис и Дональда Трампа (Фото: ЕРА/CIRO FUSCO)

В последние годы нарисовать портрет типичного избирателя кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа сложно – среди представителей одной демографической группы могут быть сторонники как демократов, так и республиканцев с почти одинаковой пропорцией. Об этом LIGA.net заявил эксперт по политике США, аналитик по дезинформации "Детектора медиа", внештатный сотрудник Центра глобального правления (Брюссель) Артур Колдомасов.

По его словам, за демократов обычно голосует прогрессивная молодежь и средний класс с высшим образованием, включая разные меньшинства.

Однако за последние годы ситуация стала более сложной – среди представителей одной демографической группы могут быть сторонники как демократов, так и республиканцев с почти одинаковой пропорцией, подчеркнул Колдомасов.

"Кроме того, у демократов гораздо хуже ситуация среди латиносов из-за месседжа республиканцев о том, что их политические оппоненты якобы хотят установить в Штатах коммунизм", – заявил он.

В этот раз республиканцы также пытаются получить много голосов среди среднего класса, что было заметно на съезде партии и объясняет выбор Джей-Ди Венса кандидатом на должность вице-президента от партии, отмечает эксперт. За Трампа также активно голосуют люди без высшего образования и приверженцы теорий заговора.

25 октября 2024 года издание Reuters сообщало, что Евросоюз готовит "страховку от Трампа". Страны ЕС опасаются, что в случае его победы санкции и изоляция России могут ослабнуть.

28 октября Financial Times сообщило, что Трамп может заморозить войну в Украине и возложить ответственность за гарантии безопасности на Европу.

30 октября Харрис, выступая в вашингтонском парке Эллипс, где почти четыре года назад республиканец Дональд Трамп призвал своих сторонников к маршу на Капитолий, обратилась к избирателям с призывом оставить 45-го президента в прошлом.