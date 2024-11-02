У США зник "типовий виборець", серед груп є підтримка обох кандидатів – експерт Колдомасов

Артур Колдомасов каже, що серед представників однієї демографічної групи можуть бути прихильники як демократів, так і республіканців

Фігурки Камали Гарріс та Дональда Трампа (Фото: ЕРА/CIRO FUSCO)

Останніми роками намалювати портрет типового виборця кандидатів у президенти США Камали Гарріс та Дональда Трампа складно – серед представників однієї демографічної групи можуть бути прихильники як демократів, так і республіканців із майже однаковою пропорцією. Про це LIGA.net заявив експерт із політики США, аналітик із дезінформації "Детектора медіа", позаштатний співробітник Центру глобального правління (Брюссель) Артур Колдомасов.

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За його словами, за демократів зазвичай голосує прогресивна молодь та середній клас із вищою освітою, включно із різними меншинами.

Однак за останні роки ситуація стала складнішою – серед представників однієї демографічної групи можуть бути прихильники як демократів, так і республіканців із майже однаковою пропорцією, наголосив Колдомасов.

"Крім того, у демократів значно гірша ситуація серед латиносів через меседж республіканців про те, що їх політичні опоненти нібито хочуть встановити у Штатах комунізм", – заявив він.

Цього разу республіканці також намагаються здобути багато голосів серед середнього класу, що було помітно на з'їзді партії та дещо пояснює вибір Джей-Ді Венса кандидатом на посаду віцепрезидента від партії, зазначає експерт. За Трампа також активно голосують люди без вищої освіти та прихильники теорій змови.

25 жовтня 2024 року видання Reuters повідомляло, що Євросоюз готує "страховку від Трампа". Країни ЄС побоюються, що у разі його перемоги санкції та ізоляція Росії можуть ослабнути.

28 жовтня Financial Times повідомило, що Трамп може заморозити війну в Україні та покласти відповідальність за гарантії безпеки на Європу.

30 жовтня Гарріс, виступаючи у вашингтонському парку Еліпс, де майже чотири роки тому республіканець Дональд Трамп закликав своїх прихильників до маршу на Капітолій, звернулася до виборців із закликом залишити 45-го президента у минулому.