Импорт российского золота. Ермак намекнул Сингапуру – пора что-то решать

Чтобы обрезать России существенный поток доходов от экспорта, нужны жесткий контроль над поставками ей оборудования для добычи и производства золота и санкции против его производителей, которые до сих пор не ушли с рынка страны-оккупанта. Об этом написал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Как отметил координатор офиса на Банковой, важно введение санкций по экспорту российского золота из таких юрисдикций, как Сингапур.

"Это хаб для золота, однако пока что Сингапур не очень активно санкционировал РФ", – посетовал он.

Євген Пилипенко

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