Импорт российского золота. Ермак намекнул Сингапуру – пора что-то решать
02.11.2022, 09:00
Золото (фото - depositphotos.com)
Чтобы обрезать России существенный поток доходов от экспорта, нужны жесткий контроль над поставками ей оборудования для добычи и производства золота и санкции против его производителей, которые до сих пор не ушли с рынка страны-оккупанта. Об этом написал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.
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Как отметил координатор офиса на Банковой, важно введение санкций по экспорту российского золота из таких юрисдикций, как Сингапур.
"Это хаб для золота, однако пока что Сингапур не очень активно санкционировал РФ", – посетовал он.
- Центральным элементом принятого в июле седьмого пакета санкций ЕС является запрет на любые операции с золотом, если оно происходит из России.
- Наемники Вагнера добывают для Путина золото в Судане и возят его оттуда под видом печенья.
- В начале августа Швейцария ввела эмбарго на российское золото, Япония запретила его импорт месяцем ранее, а Британия и США – в июне.
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