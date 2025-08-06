El Pais: Испания прекратила закупку американских истребителей F-35 и ищет альтернативу

Истребитель F-35 (Фото: wikipedia.org)

Испания отложила планы по закупке американских истребителей F-35 и будет искать европейские альтернативы. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на данные собеседников в правительстве.

Предыдущие контакты по закупке американских истребителей F-35 были приостановлены "на неопределенный срок", и правительство будет искать альтернативы, такие как Eurofighter или будущая система Future Combat Air System, сообщает издание.

Испанские военно-морские силы планируют также вывести из эксплуатации свои истребители Harrier AV8B до 2030 года и выразили заинтересованность в их замене военно-морскими версиями моделей F-35B, которые уже закупили США и Италия.

Издание отмечает, что Воздушные силы также рассматривали модель F-35A как временное решение для замены своих истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet в ожидании FCAS.