El Pais: Іспанія припинила закупівлю американських винищувачів F-35 і шукає альтернативу

Винищувач F-35 (Фото: wikipedia.org)

Іспанія відклала плани щодо закупівлі американських винищувачів F-35 і шукатиме європейські альтернативи. Про це повідомляє газета El Pais з посиланням на дані співрозмовників в уряді.

Попередні контакти щодо закупівлі американських винищувачів F-35 були призупинені "на невизначений термін", і уряд шукатиме альтернативи, такі як Eurofighter або майбутня система Future Combat Air System, повідомляє видання.

Іспанські військово-морські сили планують також вивести з експлуатації свої винищувачі Harrier AV8B до 2030 року та висловили зацікавленість у їх заміні військово-морськими версіями моделей F-35B, які вже закупили США та Італія.

Видання зазначає, що Повітряні сили також розглядали модель F-35A як тимчасове рішення для заміни своїх винищувачів McDonnell Douglas F/A-18 Hornet в очікуванні FCAS.