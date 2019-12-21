Ельченко не исключает возможности введения миротворцев на Донбасс

Владимир Ельченко (скриншот из видеозаписи)

Если минские договоренности совсем не будут работать, Украина поднимет вопрос о миротворческой миссии ООН. Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

Ельченко напомнил, что разговоры о введении миротворцев на Донбасс прекратились на определенном этапе, но к этому вопросу, по его мнению, можно вернуться: "Как сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, в случае, если минские договоренности совсем не будут работать, мы вернемся к плану В - поднятию вопроса о миротворческой миссии ООН".

По его мнению, на каком-то этапе придется вносить соответствующий проект на рассмотрение Совбеза ООН, чтобы посмотреть, "какой будет реакция".

Также Ельченко заявил , что половина россиян в ООН – это агенты ФСБ.

18 декабря президент Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко послом Украины в США.

Читайте также: Страны, голосовавшие против украинской резолюции по Крыму: список