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Ельченко не исключает возможности введения миротворцев на Донбасс

Ельченко не исключает возможности введения миротворцев на Донбасс - Фото
Владимир Ельченко (скриншот из видеозаписи)
21.12.2019, 10:20

Посол Украины в США считает, что "на определенном этапе придется выносить на рассмотрение Совбеза ООН вопрос о введении миротворцев на Донбасс"

Если минские договоренности совсем не будут работать, Украина поднимет вопрос о миротворческой миссии ООН. Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в США Владимир Ельченко

Ельченко напомнил, что разговоры о введении миротворцев на Донбасс прекратились на определенном этапе, но к этому вопросу, по его мнению, можно вернуться: "Как сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, в случае, если минские договоренности совсем не будут работать, мы вернемся к плану В - поднятию вопроса о миротворческой миссии ООН". 

По его мнению, на каком-то этапе придется вносить соответствующий проект на рассмотрение Совбеза ООН, чтобы посмотреть, "какой будет реакция".

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миротворческая миссия Донбасс владимир ельченко вадим пристайко
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