Посол Украины в США: Половина россиян в ООН – агенты ФСБ

Владимир Ельченко (скриншот из видеозаписи)

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко считает, что половина россиян, которые работаю в ООН - скрытые или открытые агенты ФСБ России. Об этом он сообщил в интервью Укринформу,

По его словам, через 200-300 россиян, работающих в секретариате ООН, Кремль скрыто влияет на работу Организации.

"Российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте - на постпредство РФ. Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН", - рассказал Ельченко.

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Дипломат также добавил, что РФ имеет влияние на ООН благодаря постоянному членству в Совбезе, а также наличию стран, которые зависят от нее и голосуют в унисон.

"(Эти страны, - ред.) на 100 процентов зависят от нее (России, - ред.). Или от поставок оружия, или от списания каких долгов, или российских вливаний, без которых экономики не будет", - подытожил он.

9 декабря 2019-го против резолюции ООН, в которой Россию призвали убраться из Крыма , проголосовали 19 стран: вот их список .

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