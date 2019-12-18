Страны, голосовавшие против украинской резолюции по Крыму: список

Эмблема ООН в зале заседаний Генассамблеи в Нью-Йорке (фото - ЕРА)

На сегодняшнем голосовании Генассамблеи Организации Объединенных Наций по украинскому проекту резолюции о защите прав человека во временно оккупированном Крыму нашлось 23 страны, которые поддержали страну-агрессора РФ и высказались "против".

ГА ООН одобрила документ с названием "Ситуация с правами человека в АР Крым и городе Севастополе, Украина".

Читайте также: Президент Казахстана о Крыме: Не считаем это аннексией

А вот список тех стран, чьи власти считают, что с правами человека на захваченном россиянами полуострове все в порядке: РФ, Китай, Индия, Беларусь , Иран, Казахстан, Кыргызстан, Армения, КНДР, Венесуэла, Сирия, Бурунди, Камбоджа, Куба, Эритрея, Гвинея, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Зимбабве, Уганда.

9 декабря 2019-го против резолюции ООН, в которой Россию призвали убраться из Крыма, проголосовали 19 стран: вот их список.