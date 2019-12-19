Назначен новый посол Украины в США

Владимир Ельченко (Фото - EPA)

Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в США. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Также Зеленский уволил Ельченко с должности постпреда Украины при ООН и посла на Ямайке.

С июля 2010 года по декабрь 2015 года Ельченко был послом в РФ (назначен указом на то время еще не беглеца Виктора Януковича). Постпредом при ООН Ельченко был с 9 декабря 2015 года. 11 мая 2019-го пятый президент Петр Порошенко назначил его послом на Ямайке.

19 июля президент Владимир Зеленский уволил предыдущего посла в США Валерия Чалого .

Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого 12 октября стало известно , что новым послом в США может стать Ельченко.

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