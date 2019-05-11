Порошенко назначил постпреда Украины в ООН послом на Ямайке

Владимир Ельченко (скриншот из видеозаписи)

Действующий президент Петр Порошенко назначил постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом на Ямайке. Об этом говорится в соответствующем указе №213/2019, опубликованном пресс-службой главы государства сегодня, 11 мая.

Уточняется, что назначение Ельченко – по совместительству, постпредом при ООН он остается.

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4 мая президент назначил Владимира Горковенко новый членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

7 мая Порошенко уволил командующего Национальной Гвардией Юрия Аллерова. Другим своим указом Порошенко назначил исполняющим обязанности командующего Нацгвардии Николая Балана.

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