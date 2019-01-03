Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.01.2019, 16:01

Ельченко сказал, почему Кремль блокирует введение миротворцев

Ельченко сказал, почему Кремль блокирует введение миротворцев - Фото
Владимир Ельченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Постпред Украины при ООН подчеркнул, что "россияне не будут ничего делать до президентских выборов в Украине"

Реклама
Реклама

Вопрос введения миротворческой миссии ООН в Донбасс не будет рассматриваться в Совбезе ООН, пока нет принципиального решения относительно нее в нормандском или минском форматах. Об этом в интервью Укринформу заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Для начала настоящей миротворческой операции нужно решение Совбеза ООН. Но для того, чтобы он начал рассматривать этот вопрос, он сначала должен быть хотя бы примерно обозначен в нормандском или минском формате", - отметил Ельченко.

Реклама

По его словам, оба формата, как и "трек Волкер-Сурков", пока зашли в тупик, поскольку Кремль ожидает "гипотетического пророссийского президента" в Украине по итогам выборов весной 2019 года.

"Путин уже несколько раз сказал, что не видит ни смысла, ни возможности договариваться с нынешней украинской властью. Что она, мол, "недоговороспособна". Россияне не будут ничего делать до президентских выборов в Украине. У меня есть большие сомнения, будут ли они что-то делать и после, но посмотрим", - уточнил Ельченко.

Ельченко сказал, что среди всех претендентов (сейчас их там уже почти двадцать) он не видит пока ни одного пророссийского кандидата.

"Я не могу представить, что кто-то из них готов сдать Украину. Никто не пойдет на уступки России, потому что сегодня этот человек уже будет руководить совершенно другой Украиной.  И эта Украина просто ему или ей не позволит этого сделать. Может, такие надежды и есть в Кремле, но у них нет шансов оправдаться", - добавил он.

24 сентября 2018 года специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что к будущей миротворческой миссии ООН в Донбассе могли бы присоединиться военнослужащие Швеции, Финляндии, Австрии, Беларуси, Сербии и Турции.

Читайте также: Волкер: США знают о составе и численности войск РФ в Донбассе

Отправить:
Распечатать:
Теги: Волкер, миротворцы в Донбассе, владимир путин, война в донбассе, владислав сурков, владимир ельченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 