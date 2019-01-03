Ельченко сказал, почему Кремль блокирует введение миротворцев

Владимир Ельченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вопрос введения миротворческой миссии ООН в Донбасс не будет рассматриваться в Совбезе ООН, пока нет принципиального решения относительно нее в нормандском или минском форматах. Об этом в интервью Укринформу заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Для начала настоящей миротворческой операции нужно решение Совбеза ООН. Но для того, чтобы он начал рассматривать этот вопрос, он сначала должен быть хотя бы примерно обозначен в нормандском или минском формате", - отметил Ельченко.

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По его словам, оба формата, как и "трек Волкер-Сурков", пока зашли в тупик, поскольку Кремль ожидает "гипотетического пророссийского президента" в Украине по итогам выборов весной 2019 года.

"Путин уже несколько раз сказал, что не видит ни смысла, ни возможности договариваться с нынешней украинской властью. Что она, мол, "недоговороспособна". Россияне не будут ничего делать до президентских выборов в Украине. У меня есть большие сомнения, будут ли они что-то делать и после, но посмотрим", - уточнил Ельченко.

Ельченко сказал, что среди всех претендентов (сейчас их там уже почти двадцать) он не видит пока ни одного пророссийского кандидата.

"Я не могу представить, что кто-то из них готов сдать Украину. Никто не пойдет на уступки России, потому что сегодня этот человек уже будет руководить совершенно другой Украиной. И эта Украина просто ему или ей не позволит этого сделать. Может, такие надежды и есть в Кремле, но у них нет шансов оправдаться", - добавил он.

24 сентября 2018 года специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что к будущей миротворческой миссии ООН в Донбассе могли бы присоединиться военнослужащие Швеции, Финляндии, Австрии, Беларуси, Сербии и Турции.

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