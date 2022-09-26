Энергокомпания из Германии решила уволить топ-менеджера за участие в "референдуме"

Немецкая компания Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) из Гессена решила уволить своего генерального директора Штефана Шталлера за то, что он сыграл роль наблюдателя на российском псевдореферендуме на оккупированной территории Украины. Об этом сообщается на сайте компании.

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"Поведение гендиректора, очевидно не соответствует мировоззрению, моральным ценностям и философии компании, которая решительно осуждает нарушение международного право и любые формы насилия", – заявил председатель наблюдательного совета EWF Юрген ван дер Горст.

Он сказал, что увольнение Шталлера должно не только стать четким сигналом со стороны компании, но и предотвратить ущерб. Energie Waldeck-Frankenberg – поставщик электроэнергии для 90 000 потребителей.

Шаллер незаконно посетил оккупированную Россией часть Запорожской области, где принял участие в фиктивных референдумах и помог предоставить голосованию видимость легитимности.

Он заявил, что жители Запорожской области якобы участвуют в голосовании добровольно и без давления.

23 сентября 2022 года оккупанты начали проводить "референдумы" о "присоединении" оккупированных территорий к РФ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец составил список иностранных кремлевских "наблюдателей" на фейковых референдумах на временно оккупированных землях. Он заявил, что в основном это "давние миньоны Кремля".

Андрій Водяний

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