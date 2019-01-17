Епифаний прокомментировал закон о переходе церковных общин

Митрополит Епифаний (Думенко) Фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net

Государство должно определить правила перехода религиозных общин из одной церкви в другую, чтобы избежать противостояния. Об этом глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний сказал журналистам на презентации книги главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава Шевчука "Диалог лечит раны", сообщает корреспондент Укринформа.

"Этот закон призван, чтобы не было противостояния общин при переходе из Русской православной церкви в Православную церковь Украины. Поэтому государство должно урегулировать этот процесс для того, чтобы он был мирным, чтобы не было противостояния", - сказал Епифаний.

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Сегодня Верховная Рада приняла правила перехода религиозных общин и регистрации религиозных организаций.

Решение о переходе теперь принимается двумя третями членов религиозной общины. Соответствующие изменения в уставе должны быть зарегистрированы.

В УПЦ МП считают, что закон имеет единственную цель – "наполнение одной религиозной общины" (имеется в виду ПЦУ).