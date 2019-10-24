Епифаний: РФ пытается уничтожить украинскую церковь в Крыму

Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)

На временно оккупированных территориях Украины происходят преследования и гонения в отношении ПЦУ. Об этом заявил в интервью Голосу Америки предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

"На оккупированных территориях по Украинской православной церкви мы видим преследования и гонения. В Крыму происходят такие беспрецедентные вещи, где не только захватывают, а с помощью судов, постепенно, шаг за шагом, уничтожают. Мы обращаемся в различные международные институты, озвучиваем это и в США, и в Европе", - отметил Епифаний.

По его словам, уже есть определенные решения со стороны таких влиятельных европейских и американских инстанций.

"К сожалению, Россия не учитывает эти решения и постепенно пытается практически уничтожить присутствие украинской церкви в оккупированном Крыму. И, возможно, худшая ситуация на востоке Украины, в Донбассе потому, что там действительно открыто преследуют наших священнослужителей, которые в большинстве вынуждены были покинуть оккупированную территорию", - подчеркнул Епифаний.

Он предположил, что другие, возможно, "совершают богослужения подпольно, тайно". "Их вызывают на допросы, запугивают, заставляют проходить так называемую перерегистрацию. Но мы этого не делаем потому, что мы не признаем эти структуры, которые сейчас пытаются совершать такие неправомерные вещи по отношению к представителям нашей церкви. Мы будем и дальше бороться в правовом поле", - объяснил митрополит.

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