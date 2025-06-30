Эрдоган назвал место проведения следующего саммита НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следующий саммит НАТО состоится в столице его страны, Анкаре. Сообщение политика после заседания правительства передает газета Hürriyet Daily News.

Эрдоган сообщил, что мероприятие состоится в июле 2026 года.

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"Мы будем приветствовать лидеров стран НАТО в нашей столице Анкаре и подготовим почву для принятия важных решений", – отметил турецкий президент.

О том, что следующий саммит состоится в Турции, говорилось в итоговой декларации встречи в Гааге, однако в документе не уточнялось, в каком именно городе пройдет мероприятие.

После Турции, в 2027 году, саммит примет Албания.