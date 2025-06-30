Ердоган назвав місце проведення наступного саміту НАТО
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що наступний саміт НАТО відбудеться у столиці його країни, Анкарі. Слова політика після засідання уряду передає газета Hürriyet Daily News.
Ердоган розповів, що захід відбудеться у липні 2026 року.
"Ми будемо вітати лідерів [держав-членів] НАТО в нашій столиці Анкарі і підготуємо ґрунт для прийняття важливих рішень", – зазначив турецький президент.
Про те, що наступний саміт відбудеться в Туреччині вказувалось у підсумковій декларації зустрічі в Гаазі, проте документ не уточнював, в якому саме місті відбудеться захід.
Після Туреччини, у 2027 році, саміт прийматиме Албанія.
- Під час саміту в Гаазі члени НАТО підтвердили свою подальшу підтримку Україн й зобов'язалися збільшити витрати на оборону альянсу до 2035 року на тлі загрози з боку Росії.