Ердоган назвав місце проведення наступного саміту НАТО

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: Depositphotos)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що наступний саміт НАТО відбудеться у столиці його країни, Анкарі. Слова політика після засідання уряду передає газета Hürriyet Daily News.

Ердоган розповів, що захід відбудеться у липні 2026 року.

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"Ми будемо вітати лідерів [держав-членів] НАТО в нашій столиці Анкарі і підготуємо ґрунт для прийняття важливих рішень", – зазначив турецький президент.

Про те, що наступний саміт відбудеться в Туреччині вказувалось у підсумковій декларації зустрічі в Гаазі, проте документ не уточнював, в якому саме місті відбудеться захід.

Після Туреччини, у 2027 році, саміт прийматиме Албанія.