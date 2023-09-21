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Эрдоган не согласен "с негативным отношением" к Путину, так как РФ производит много зерна

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 22:20
Эрдоган не согласен
Эрдоган и Путин (Фото - EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "не согласен с негативным подходом" к российскому диктатору Владимиру Путину, потому что Россия якобы "не является обычной страной". Высказывания президента Турции цитирует Reuters

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После Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Эрдоган заявил журналистам, что "Россия не является страной, которую можно игнорировать", и сказал, что надеется найти решение для возрождения Черноморской зерновой инициативы.

По его мнению, у лидеров многих стран слишком "негативный подход к Путину".

"Я не считаю такой подход правильным, потому что Россия не является обычной страной", – сказал Эрдоган. Он подчеркнул, что "по площади и по положению в мире Россия имеет четкое место".

"По производству зерна Россия является одной из немногих стран в мире. Сейчас нельзя игнорировать такую ​​страну", – сказал он. 

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Сергей Бережной
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