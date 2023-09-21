Эрдоган не согласен "с негативным отношением" к Путину, так как РФ производит много зерна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "не согласен с негативным подходом" к российскому диктатору Владимиру Путину, потому что Россия якобы "не является обычной страной". Высказывания президента Турции цитирует Reuters.

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После Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Эрдоган заявил журналистам, что "Россия не является страной, которую можно игнорировать", и сказал, что надеется найти решение для возрождения Черноморской зерновой инициативы.

По его мнению, у лидеров многих стран слишком "негативный подход к Путину".

"Я не считаю такой подход правильным, потому что Россия не является обычной страной", – сказал Эрдоган. Он подчеркнул, что "по площади и по положению в мире Россия имеет четкое место".

"По производству зерна Россия является одной из немногих стран в мире. Сейчас нельзя игнорировать такую ​​страну", – сказал он.

9 сентября Эрдоган призвал лидеров Большой Двадцатки удовлетворить некоторые требования России, чтобы возобновить Черноморское зерновое соглашение.

14 сентября сообщалось, что создание газового хаба в Турции, анонсированное в октябре 2022 года, задерживается из-за разногласий между Путиным и Эрдоганом.

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