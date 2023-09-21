Ердоган не згоден "із негативним ставленням" до Путіна, оскільки РФ виробляє багато зерна
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган "не згоден із негативним підходом" до російського диктатора Володимира Путіна, тому що Росія нібито "не є звичайною країною". Висловлювання президента Туреччини цитує Reuters.
Після Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Ердоган заявив журналістам, що "Росія не є країною, яку можна ігнорувати", і сказав, що сподівається знайти рішення для відродження Чорноморської зернової ініціативи.
На його думку, у лідерів багатьох країн надто "негативний підхід до Путіна".
"Я не вважаю такий підхід правильним, тому що Росія не є звичайною країною", – сказав Ердоган. Він підкреслив, що "за площею та за становищем у світі Росія має чітке місце".
"З виробництва зерна Росія є однією з небагатьох країн у світі. Зараз не можна ігнорувати таку країну", – сказав він.
- 9 вересня Ердоган закликав лідерів Великої Двадцятки задовольнити деякі вимоги Росії, щоб відновити Чорноморську зернову угоду.
- 14 вересня повідомлялося, що створення газового хаба у Туреччині, анонсоване у жовтні 2022 року, затримується через розбіжності між Путіним та Ердоганом.
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