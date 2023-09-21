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Ердоган не згоден "із негативним ставленням" до Путіна, оскільки РФ виробляє багато зерна

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 22:20
Ердоган не згоден
Ердоган та Путін (Фото - EPA)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган "не згоден із негативним підходом" до російського диктатора Володимира Путіна, тому що Росія нібито "не є звичайною країною". Висловлювання президента Туреччини цитує Reuters.

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Після Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Ердоган заявив журналістам, що "Росія не є країною, яку можна ігнорувати", і сказав, що сподівається знайти рішення для відродження Чорноморської зернової ініціативи.

На його думку, у лідерів багатьох країн надто "негативний підхід до Путіна".

"Я не вважаю такий підхід правильним, тому що Росія не є звичайною країною", – сказав Ердоган. Він підкреслив, що "за площею та за становищем у світі Росія має чітке місце".

"З виробництва зерна Росія є однією з небагатьох країн у світі. Зараз не можна ігнорувати таку країну", – сказав він.

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Сергій Бережний
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туреччинаволодимир путінРеджеп Тайїп Ердогандипломатіязернова ініціатива
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