Эрдоган после встречи с Орбаном прогнозирует торможение вступления Украины и Молдовы в ЕС

Турецкий лидер заявил, что Анкара "давно заслужила" стать членом ЕС, но ее "годами заставляют ждать у двери"

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Европейский союз будет тормозить вступление Украины и Молдовы в ЕС и что Анкара "давно заслужила право присоединиться к блоку, но продолжает ждать по политическим причинам". Об этом он сказал, выступая перед журналистами на обратном пути из Венгрии, передает Reuters.

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"Предоставление им (Украине и Молдове. – Ред.) статуса кандидата не означает, что они станут членами ЕС. С ними начнется процесс, он тоже застопорится. Ни одна из этих стран не является Турцией", – сказал Эрдоган.

Он считает "неправильным", что Турцию, которая, по его мнению, больше готова вступить в ЕС, чем "некоторые" государства-члены, "годами заставляют ждать у двери из-за политических препятствий".

Эрдоган заявил, что стратегический и экономический потенциал Турции "уже давно заслужил право присоединиться к блоку".

Он отметил, что прогресс в этом процессе может быть замечен во время председательства в Совете ЕС Венгрии в 2024-м, с которой у Анкары хорошие отношения.

"ЕС должен сейчас же отказаться от этой ошибки", – заявил Эрдоган.

СПРАВКА. Турция – кандидат в члены Евросоюза с 1999 года, а в 2005 году официально начались переговоры о вступлении, которые в итоге буксуют уже много лет. Между тем ЕС не нравится все более авторитарный стиль правления Эрдогана после провальной попытки госпереворота в 2016 году. В сентябре Эрдоган пригрозил официальному Брюсселю "расставанием" с Евросоюзом из-за критического отчета Европарламента за 2022 год о прогрессе переговоров о вступлении его страны в этот блок.

Вчера Эрдоган находился с однодневным визитом в Венгрии в рамках шестого заседания Совета по стратегическому сотрудничеству высокого уровня между странами. Орбан подарил турецкому лидеру коня, а тот ему – электрокар.

Сегодня Эрдоган заявил, что ратификация парламентом Турции членства Швеции в НАТО зависит от одобрения Конгрессом США запроса Турции на приобретение истребителей F-16.

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