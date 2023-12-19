Ердоган після зустрічі з Орбаном прогнозує гальмування вступу України та Молдови до ЄС

Турецький лідер заявив, що Анкара "давно заслужила" стати членом ЄС, але її "роками змушують чекати біля дверей"

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: EPA)

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Європейський союз гальмуватиме вступ України та Молдови до ЄС і що Анкара "давно заслужила на право приєднатися до блоку, але продовжує чекати з політичних причин". Про це він сказав, виступаючи перед журналістами дорогою назад з Угорщини, передає Reuters.

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"Надання їм (Україні та Молдові. – Ред.) статусу кандидата не означає, що вони стануть членами ЄС. З ними розпочнеться процес, він теж зупиниться. Жодна з цих країн не є Туреччиною", – сказав Ердоган.

Він вважає "неправильним", що Туреччину, яка, на його думку, більше готова вступити до ЄС, ніж "деякі" держави-члени, "роками змушують чекати біля дверей через політичні перешкоди".

Ердоган заявив, що стратегічний та економічний потенціал Туреччини "вже давно заслужив право приєднатися до блоку".

Він зазначив, що прогрес у цьому процесі може бути помічений під час головування в Раді ЄС Угорщини у 2024-го, з якою в Анкари добрі стосунки.

"ЄС має зараз же відмовитися від цієї помилки", – заявив Ердоган.

ДОВІДКА. Туреччина – кандидат у члени Євросоюзу з 1999 року, а в 2005 році офіційно розпочалися переговори про вступ, які у результаті буксують уже багато років. ЄС не подобається все більш авторитарний стиль правління Ердогана після провальної спроби держперевороту в 2016 році. У вересні Ердоган пригрозив офіційному Брюсселю "розставанням" з Євросоюзом через критичний звіт Європарламенту за 2022 рік про прогрес переговорів щодо вступу його країни до цього блоку.

Вчора Ердоган перебував з одноденним візитом в Угорщині в рамках шостого засідання Ради зі стратегічного співробітництва високого рівня між країнами. Орбан подарував турецькому лідеру коня, а той йому – електрокар.

Сьогодні Ердоган заявив, що ратифікація парламентом Туреччини членства Швеції в НАТО залежить від схвалення Конгресом США запиту Туреччини на придбання винищувачів F-16.

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