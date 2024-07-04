Эрдоган встретился с Си и предупредил о глобальной опасности от войн в Украине и Израиле

В ходе встречи лидеры стран обсудили отношения Китая и Турции, войну в Украине и конфликт между Израилем и ХАМАС

Реджеп Эрдоган (Фото: EPA)

Турецкий президент Реджеп Эрдоган во время визита в Астану на 24-м саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества встретился с главой Китая Си Цзиньпином. Он предупредил Си о глобальной опасности войн в Украине и Израиле.

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В ходе встречи лидеры стран обсудили отношения Китая и Турции, войну в Украине и конфликт между Израилем и ХАМАС.

Он подчеркнул, что война в Украине и конфликт Израиля и ХАМАС могут распространиться на региональном и глобальном уровнях. Также турецкий президент подчеркнул, что международное сообщество должно принять эффективные меры против этого.

Эрдоган добавил, что цель также продолжить шаги, направленные на улучшение отношений между Турцией и Китаем во всех сферах, и что это пойдет на пользу обеим странам.

3 июля Эрдоган на встрече с диктатором Владимиром Путиным заявил: в российско-украинской войне возможен справедливый мир, который может удовлетворить обе стороны.

На встрече с Путиным Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать "прилагать усилия для установления мира в регионе и мире".

Он заявил, что Турция может "заложить основу для консенсуса", чтобы прекратить российско-украинскую войну: сначала путем прекращения огня, а затем достижением мира.

Эрдоган считает, что возможен справедливый мир, способный удовлетворить и Украину, и Россию.

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