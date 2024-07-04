Ердоган зустрівся із Сі та попередив про глобальну небезпеку від війн в Україні та Ізраїлі

Під час зустрічі лідери країн обговорили відносини Китаю та Туреччини, війну в Україні та конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС

Реджеп Ердоган (Фото: EPA)

Турецький президент Реджеп Ердоган під час візиту до Астани на 24-й саміт Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва, зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Він попередив Сі про глобальну небезпеку від війн в Україні та Ізраїлі.

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Під час зустрічі лідери країн обговорили відносини Китаю та Туреччини, війну в Україні та конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС.

Він підкреслив, війна в Україні та конфлікт Ізраїлю та ХАМАС можуть поширитись на регіональному та глобальному рівнях. Також турецький президент наголосив, що міжнародна спільнота повинна вжити ефективних заходів проти цього.

Ердоган додав, що метою також є продовження кроків, спрямованих на покращення відносин між Туреччиною та Китаєм у всіх сферах, і що це піде на користь обом країнам.

3 липня Ердоган на зустрічі з диктатором Володимиром Путіним заявив: у російсько-українській війні можливий справедливий мир, який може задовольнити обидві сторони.

На зустрічі з Путіним Ердоган заявив, що Туреччина продовжуватиме "докладати зусиль для встановлення миру в регіоні та світі".

Він заявив, що Туреччина може "закласти основу для консенсусу", аби припинити російсько-українську війну: спочатку шляхом припинення вогню, а потім досягненням миру.

Ердоган вважає, що можливий справедливий мир, котрий може задовольнити і Україну, і Росію.

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