Ермак: Глобальных изменений в правительстве не будет
28.01.2021, 12:10
Андрей Ермак (фото - пресс-служба президента)
Больших изменений в составе правительства не планируется. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью НВ.
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"Правительство должно усиливаться, и Денис Анатольевич (Шмыгаль, – ред.) работает над этим. Но о каких-то глобальных изменениях речь не идет", – ответил Ермак на вопрос о возможных кадровых изменениях в Кабмине.
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