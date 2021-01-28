Ермак: Глобальных изменений в правительстве не будет

Больших изменений в составе правительства не планируется. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью НВ.

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"Правительство должно усиливаться, и Денис Анатольевич (Шмыгаль, – ред.) работает над этим. Но о каких-то глобальных изменениях речь не идет", – ответил Ермак на вопрос о возможных кадровых изменениях в Кабмине.

26 января 2021 года президент Зеленский предложил нардепам из Слуги народа поддержать кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера – министра энергетики.

Сегодня, 28 января, Рада рассмотрит назначение Витренко.

Денис Юдин

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