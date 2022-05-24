Ермак и экс-генсек НАТО возглавили группу по разработке гарантий безопасности для Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак объявил о создании международной консультативной группы, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины. Эту группу он будет возглавлять совместно с экс-генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Об этом Ермак сообщил, выступая на панели Securing Europe в рамках Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе.

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Присоединиться к группе пригласят ведущих деятелей в сфере безопасности, политики и дипломатии, а также ученых.

"Сегодня я рад сообщить, что вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном мы создаем международную консультативную рабочую группу. Ее цель – разрабатывать определенные рекомендации по надежным и эффективным гарантиям безопасности для Украины. Ведущие деятели в сфере безопасности, политики и дипломатии, а также ученые будут приглашены присоединиться к работе группы", – сказал Ермак.

Он убежден, что друзья Украины примут участие в работе консультативной группы и смогут предложить свои знания и опыт для эффективной реализации этой инициативы.

"Наша цель – избежать повторения ошибок прошлого, готовя будущее для суверенной и свободной Украины", – отметил Ермак.

Среди стран-гарантов своей безопасности Украина хотела бы видеть все страны, которые являются постоянными членами СБ ООН (Британия, КНР, США, Франция и оккупант Россия), а также ФРГ, Турцию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль и Индию.

2 апреля глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что переговоры с КНР "идут труднее всего" по сравнению с другими странами.

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Вадим Ребрина

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