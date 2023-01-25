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Ермак о скандальном назначении Илащук: Давайте делать выводы по результатам работы

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 15:37
Ермак о скандальном назначении Илащук: Давайте делать выводы по результатам работы - Фото
Андрей Ермак (Фото: ОП)

Глава Офиса президент Андрей Ермак заявил, что назначение послом в Болгарию Олеси Илащук "не до конца в компетенции" Банковой, и предложил оценивать ее эффективность по результатам работы. Об этом он сказал Forbes, отвечая на вопрос об этом кадровом назначении.

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Его спросили: "Офис, если не назначает топ-чиновников, то по крайней мере согласовывает. Некоторые последние назначения довольно сильно возмутили общество, я имею в виду посла Илащук. Почему возникают такие контроверсионные назначения, которые, по данным ряда СМИ, были в вертикали Банковой?"

Ермак назвал это "преувеличением".

"Мы – команда Офиса президента – занимаемся только теми кадровыми вопросами, которые входят в компетенцию президента, а не так, как иногда пишут. Я всегда за конструктивную критику, я нормально это воспринимаю, но против манипуляций и лжи", – ответил глава ОП.

Ермак добавил, что президент "всегда решительно реагирует на ошибки в кадровой политике, если они имеют место", и "если это действительно ошибка, то будьте уверены, что президент, не колеблясь, ее исправит".

СПРАВКА. В конце года стало известно, что президент Зеленский назначил послом Илащук, не имеющую опыта работы в дипломатии и до этого "позиционировавшую себя как специалиста по сексологии и драгоценным украшениям". В МИД заявили, что она имеет надлежащую квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы, свободно владеет английским языком, и добавили, что не видят никакой проблемы. Илащук получила диплом с отличием по специальности "страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого нацуниверситета им. Федьковича. У болгарской стороны кандидатура Илащук не вызвала никаких замечаний.

При этом он повторил, что назначение Илащук "не до конца является компетенцией Офиса".

Глава ОП предложил "делать выводы о назначении по результатам" работы посла и отметил, что "сегодня один из самых эффективных наших дипломатов – Маркарова, которая ни дня не работала в МИД".

Читайте мнение: Просто дай факты: как Илащук должна была отреагировать на критику о назначении послом

Євген Пилипенко
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