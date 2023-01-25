Ермак о скандальном назначении Илащук: Давайте делать выводы по результатам работы

Глава Офиса президент Андрей Ермак заявил, что назначение послом в Болгарию Олеси Илащук "не до конца в компетенции" Банковой, и предложил оценивать ее эффективность по результатам работы. Об этом он сказал Forbes, отвечая на вопрос об этом кадровом назначении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Его спросили: "Офис, если не назначает топ-чиновников, то по крайней мере согласовывает. Некоторые последние назначения довольно сильно возмутили общество, я имею в виду посла Илащук. Почему возникают такие контроверсионные назначения, которые, по данным ряда СМИ, были в вертикали Банковой?"

Ермак назвал это "преувеличением".

"Мы – команда Офиса президента – занимаемся только теми кадровыми вопросами, которые входят в компетенцию президента, а не так, как иногда пишут. Я всегда за конструктивную критику, я нормально это воспринимаю, но против манипуляций и лжи", – ответил глава ОП.

Ермак добавил, что президент "всегда решительно реагирует на ошибки в кадровой политике, если они имеют место", и "если это действительно ошибка, то будьте уверены, что президент, не колеблясь, ее исправит".

СПРАВКА. В конце года стало известно, что президент . В конце года стало известно, что президент Зеленский назначил послом Илащук, не имеющую опыта работы в дипломатии и до этого "позиционировавшую себя как специалиста по сексологии и драгоценным украшениям". В МИД заявили, что она имеет надлежащую квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы, свободно владеет английским языком, и добавили, что не видят никакой проблемы . Илащук получила диплом с отличием по специальности "страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого нацуниверситета им. Федьковича. У болгарской стороны кандидатура Илащук не вызвала никаких замечаний.

При этом он повторил, что назначение Илащук "не до конца является компетенцией Офиса".

Глава ОП предложил "делать выводы о назначении по результатам" работы посла и отметил, что "сегодня один из самых эффективных наших дипломатов – Маркарова, которая ни дня не работала в МИД".

25 января 2023 года появилась информация, что на фоне коррупционного скандала в Минобороны уволен директор департамента закупок Богдан Хмельницкий.

Также 25 января генпрокурор уволил начальников областных прокуратур в пяти регионах.

Читайте мнение: Просто дай факты: как Илащук должна была отреагировать на критику о назначении послом

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.