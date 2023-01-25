Ермак о скандальном назначении Илащук: Давайте делать выводы по результатам работы
Глава Офиса президент Андрей Ермак заявил, что назначение послом в Болгарию Олеси Илащук "не до конца в компетенции" Банковой, и предложил оценивать ее эффективность по результатам работы. Об этом он сказал Forbes, отвечая на вопрос об этом кадровом назначении.
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Его спросили: "Офис, если не назначает топ-чиновников, то по крайней мере согласовывает. Некоторые последние назначения довольно сильно возмутили общество, я имею в виду посла Илащук. Почему возникают такие контроверсионные назначения, которые, по данным ряда СМИ, были в вертикали Банковой?"
Ермак назвал это "преувеличением".
"Мы – команда Офиса президента – занимаемся только теми кадровыми вопросами, которые входят в компетенцию президента, а не так, как иногда пишут. Я всегда за конструктивную критику, я нормально это воспринимаю, но против манипуляций и лжи", – ответил глава ОП.
Ермак добавил, что президент "всегда решительно реагирует на ошибки в кадровой политике, если они имеют место", и "если это действительно ошибка, то будьте уверены, что президент, не колеблясь, ее исправит".
При этом он повторил, что назначение Илащук "не до конца является компетенцией Офиса".
Глава ОП предложил "делать выводы о назначении по результатам" работы посла и отметил, что "сегодня один из самых эффективных наших дипломатов – Маркарова, которая ни дня не работала в МИД".
- 25 января 2023 года появилась информация, что на фоне коррупционного скандала в Минобороны уволен директор департамента закупок Богдан Хмельницкий.
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