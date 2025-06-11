Ермак об оружии с ИИ: Представления о безопасности 80-х годов больше не работают

Глава ОП отметил, что в дальнейшем безопасность Украины и государств Запада будет зависеть от технологических решений

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

В Украине работают военные технологии на основе искусственного интеллекта, а старое оружие постепенно теряет актуальность. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Старое оружие, которое десятилетиями было символом силы – постепенно теряет актуальность. Представления о безопасности, построенные в 80-х, больше не работают", – сказал он.

Ермак отметил, что сейчас стоит задача минимизировать человеческое участие в войне и развитие технологий будет только ускоряться. В разработках военного искусственного интеллекта принимают участие страны от Запада до Глобального Юга, а часть решений уже работает в Украине.

"Наземные и воздушные дроны, которые самостоятельно определяют и перехватывают цели, уклоняются от атак и принимают решение быстрее человека. Ракеты с ИИ, умеющие адаптироваться к изменениям во время полета. В будущем тот, кто будет иметь лучшие обновления систем – будет получать преимущество", – подчеркнул глава ОП.

Ермак отметил, что это не вопрос "разового прорыва", речь идет о постоянном обновлении, адаптации и конкуренции. И Украина, по его словам, уже часть этого противостояния. Безопасность страны и стран Запада будет зависеть от технологических решений.