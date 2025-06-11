Єрмак про зброю з ШІ: Уявлення про безпеку 80-х років більше не працюють

Голова ОП зазначив, що надалі безпека України та держав Заходу залежатиме від технологічних рішень

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

В Україні працюють воєнні технології на базі штучного інтелекту, а стара зброя поступово втрачає актуальність. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Стара зброя, яка десятиліттями була символом сили, – поступово втрачає актуальність. Уявлення про безпеку, вибудувані в 80-х, більше не працюють", – сказав він.

Єрмак зазначив, що наразі стоїть завдання мінімізувати людську участь у війні та розвиток технологій буде лише прискорюватись. У розробках воєнного штучного інтелекту беруть участь країни від Заходу до Глобального Півдня, а частина рішень вже працює в Україні.

"Наземні та повітряні дрони, які самостійно визначають та перехоплюють цілі, ухиляються від атак і приймають рішення швидше за людину. Ракети зі ШІ, які вміють адаптуватися до змін під час польоту. В майбутньому той, хто матиме кращі оновлення систем, отримуватиме перевагу", – підкреслив голова ОП.

Єрмак зазначив, що це не питання "разового прориву", йдеться про постійне оновлення, адаптацію та конкуренцію. І Україна, за його словами, вже є частиною цього протистояння. Безпека країни та держав Заходу залежатиме від технологічних рішень.