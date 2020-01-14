Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ермак объяснил, почему Зеленский не вернулся из Омана раньше

Ермак объяснил, почему Зеленский не вернулся из Омана раньше - Фото
Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)
14.01.2020, 16:57

"Президент вернулся настолько быстро, насколько это возможно было в сложившейся ситуации в регионе", - сказал помощник президента

Президент Владимир Зеленский не мог быстрее вернуться в Украину из Омана, когда узнал о падении самолета, так как воздушный коридор был ограничен в связи с инцидентом. Об этом в интервью Украинской правде сказал помощник президента Андрей Ермак.

"Президент вернулся настолько быстро, насколько это возможно было в сложившейся ситуации в регионе. Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел", - сказал Ермак.

По его словам, Зеленскому о катастрофе сообщил глава СБУ Иван Баканов.

Президент сразу же сделал ряд звонков, отметил Ермак, и в этот же момент принял решение немедленно возвращаться в Киев.

Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. Позже Иран признал, что самолет сбили его военные.

У Зеленского опубликовали его первое видеообращение по этому поводу утром 9 января.

Вечером 8 января Роман Синицын написал в Facebook, что Баканова заметили на французском горном курорте Куршевель.

Напишите нам
Владимир Зеленский самолет Оман boeing андрей ермак
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 