Ермак объяснил, почему Зеленский не вернулся из Омана раньше

Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)

Президент Владимир Зеленский не мог быстрее вернуться в Украину из Омана, когда узнал о падении самолета, так как воздушный коридор был ограничен в связи с инцидентом. Об этом в интервью Украинской правде сказал помощник президента Андрей Ермак.

"Президент вернулся настолько быстро, насколько это возможно было в сложившейся ситуации в регионе. Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел", - сказал Ермак.

По его словам, Зеленскому о катастрофе сообщил глава СБУ Иван Баканов.

Президент сразу же сделал ряд звонков, отметил Ермак, и в этот же момент принял решение немедленно возвращаться в Киев.

Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. Позже Иран признал, что самолет сбили его военные.

У Зеленского опубликовали его первое видеообращение по этому поводу утром 9 января.

Вечером 8 января Роман Синицын написал в Facebook, что Баканова заметили на французском горном курорте Куршевель.