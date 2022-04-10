Ермак: Россию ждет нефтяное эмбарго, это наша цель – мы ее достигнем

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что нефтяное эмбарго России является целью украинской власти, которой она достигнет. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель намекнул, что давление на Россию надо усиливать в энергетическом секторе, в том числе нефтяном.

"Да, рф ждет нефтяное эмбарго – это наша цель и мы ее достигнем", – написал он.

Ермак добавил, что именно эмбарго позволит обвалить экономику России, лишив ее важных ресурсов для продолжения убийств мирных жителей в Украине.

7 апреля Европарламент призвал исполнительные институции ЕС ввести эмбарго на нефть и газ из России.

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Марк Сировой

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