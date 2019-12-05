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Ермак: С Германией и Францией - полностью согласованная позиция

Ермак: С Германией и Францией - полностью согласованная позиция - Фото
Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)
05.12.2019, 22:07

Помощник президента не чувствует каких-либо колебаний со стороны партнеров Украины

Украинская делегация едет в Париж, чувствуя полную поддержку со стороны Германии и Франции, а также США, Великобритании, ЕС, Канады и других партнеров. Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и Украинской призмой, сообщает Европейская правда.

Ермак подчеркнул, что не чувствует каких-либо колебаний или отступлений от поддержки Украины в нормандском формате ни со стороны Германии, ни со стороны Франции. "У нас с ними полностью согласованная позиция", - заявил он.

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нормандский формат андрей ермак
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