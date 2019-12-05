Ермак: С Германией и Францией - полностью согласованная позиция

Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)

Украинская делегация едет в Париж, чувствуя полную поддержку со стороны Германии и Франции, а также США, Великобритании, ЕС, Канады и других партнеров. Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и Украинской призмой, сообщает Европейская правда.

Ермак подчеркнул, что не чувствует каких-либо колебаний или отступлений от поддержки Украины в нормандском формате ни со стороны Германии, ни со стороны Франции. "У нас с ними полностью согласованная позиция", - заявил он.

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров нормандской четверки - Франции, Германии, Украины и России.

встреча лидеров нормандской четверки конфликт на Донбассе может быть заморожен Сегодня Ермак заявил, что если договоренности с Россией не будут достигнуты,

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