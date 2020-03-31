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Ермак сказал, когда будет принято решение по консультативному совету

Ермак сказал, когда будет принято решение по консультативному совету - Фото
Андрей Ермак (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
31.03.2020, 17:06

Глава ОП Андрей Ермак утверждает, что окончательное решение по созданию консультативного совета с рамках ТКГ еще не принято

Окончательное решение по созданию консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы будет принято после консультаций с украинским обществом, Верховной Радой и партнерами по нормандскому формату. Об этом на брифинге заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, идея создания консультативного совета обсуждалась в телефонном разговоре политических советников в нормандском формате, и будет дальше рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.

"Да, действительно, консультативный совет обсуждался в формате телефонного разговора политических советников в Нормандском формате. И, как было достигнуто решение в Минске, идея создания такого совета будет дальше рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации до сих пор продолжаются", - сказал Ермак.

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Глава ОП в который раз подчеркнул, что в составе совета не будет представителей террористических организаций ЛНР и ДНР. По словам Ермака, совет должен быть создан "гражданским обществом", государство не должно назначать в него своих людей. "И мы видим там общественных деятелей, представителей церквей и так далее", - сказал глава ОП. Однако он снова не уточнил, кто и каким именно образом на временно оккупированных территориях будет определять этих представителей.

Ермак отметил, что окончательное решение по созданию совета может быть принято "только после консультаций с обществом, с парламентом Украины".

  • 11 марта 2020 г в Минске состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. На заседании был подписан протокол о создании в рамках политической подгруппы ТКГ "консультативного совета" с участием "представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", которые, как и украинская сторона, будут иметь право решающего голоса, а Россия будет представлена не стороной конфликта, а "советником".
  • 14 марта Ермак заявил, что представлять ОРДЛО в совете не будут члены террористических организаций ДНР и ЛНР. На вопрос, кто это будет, и как будет происходить процесс назначения или выбора, Ермак ответить не смог.

Ребрина Вадим
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Донбасс минск андрей ермак консультативный совет
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