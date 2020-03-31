Ермак сказал, когда будет принято решение по консультативному совету

Окончательное решение по созданию консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы будет принято после консультаций с украинским обществом, Верховной Радой и партнерами по нормандскому формату. Об этом на брифинге заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, идея создания консультативного совета обсуждалась в телефонном разговоре политических советников в нормандском формате, и будет дальше рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.
"Да, действительно, консультативный совет обсуждался в формате телефонного разговора политических советников в Нормандском формате. И, как было достигнуто решение в Минске, идея создания такого совета будет дальше рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации до сих пор продолжаются", - сказал Ермак.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Глава ОП в который раз подчеркнул, что в составе совета не будет представителей террористических организаций ЛНР и ДНР. По словам Ермака, совет должен быть создан "гражданским обществом", государство не должно назначать в него своих людей. "И мы видим там общественных деятелей, представителей церквей и так далее", - сказал глава ОП. Однако он снова не уточнил, кто и каким именно образом на временно оккупированных территориях будет определять этих представителей.
Ермак отметил, что окончательное решение по созданию совета может быть принято "только после консультаций с обществом, с парламентом Украины".