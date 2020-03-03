Ермак встретился с послами стран G7 и ЕС: говорили о трансформации Украины

Андрей Ермак (Фото: пресс-служба ОП)

Сегодня, 3 марта, глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с послами стран Группы семи (G7) и главой представительства Евросоюза в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Отмечается, что Ермак проинформировал дипломатов о последних шагах для достижения мира на Донбассе, а также поблагодарил их за поддержку и практическую помощь Украине, в частности в вопросах дальнейшей трансформации страны.

Сообщается, что собеседники обсудили возможности усиления такой поддержки, прежде всего в контексте дальнейшей реализации структурных реформ, усиления институциональной способности правительства, а также подробно остановились на сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом.

13 февраля Ермак уже встречался с послами G7. Тогда говорили о ситуации на Донбассе, будущих шагах в рамках минского процесса, новых списках для обмена удерживаемыми лицами и согласовании одной из трех точек для нового разведения.

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