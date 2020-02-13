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Ермак - послам G7: Стремимся закончить войну и провести выборы

Ермак - послам G7: Стремимся закончить войну и провести выборы - Фото
Фото: president.gov.ua
13.02.2020, 18:07

Глава Офиса президента Андрей Ермак проинформировал послов G7 о планах по урегулированию конфликта на Донбассе

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с руководителями посольств стран Большой семерки. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Ермак проинформировал о ситуации на Донбассе и будущих шагах в рамках минского процесса.

"Позиция президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан", - подчеркнул Ермак.

Он проинформировал послов G7, что новые списки для обмена удерживаемыми лицами уже переданы в Минске.

Ермак также сообщил, что по результатам вчерашней встречи в Минске практически согласована одна из трех точек для нового разведения.

  • 11 февраля Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана. На его должность назначен бывший помощник главы государства Ермак.
  • 13 февраля Зеленский ввел его в состав СНБО.

Читайте также: Ермак: Надеемся на выборы по всей стране в конце октября

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