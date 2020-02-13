Зеленский ввел Ермака в состав СНБО

Андрей Ермак на Донбассе (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета нацбезопасности новоназначенного главу Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Вместе с тем из СНБО выведен уволенный с поста главы ОП Андрей Богдан.

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СПРАВКА. СНБО – координационный орган при президенте, который отвечает за вопросы набезопасности и обороны. Персональный состав формирует глава государства. По должности в СНБО обязательно входят: премьер-министр, главы СБУ и МВД, а также министры обороны и иностранных дел.

11 февраля Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана . На его должность назначен бывший помощник главы государства Ермак.

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