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ЕС, Батькивщина и Голос требуют отозвать Яременко с должности

ЕС, Батькивщина и Голос требуют отозвать Яременко с должности - Фото
Богдан Яременко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
01.11.2019, 14:16

Нардеп от Слуги народа возглавляет комитет Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества

Фракции Европейская солидарность, Батькивщина и Голос выступают за отзыв нардепа от Слуги народа Богдана Яременко с должности главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Об этом на заседании парламента сообщил глава фракции Голос Сергей Рахманин, передает корреспондент LIGA.net.

Рахманин выступил с трибуны Рады с заявлением от трех фракций.

"Авторитету Верховной Рады, как высшего коллегиального законодательного органа, нанесен серьезный вред. Вчерашнее выступление нашего коллеги Богдана Яременко содержало элементы оскорблений в адрес целого законодательного органа и заявления, которые можно трактовать как угрозы журналистам", - заявил он.

Также он озвучил общую точку зрения трех фракций: "Поставить перед Радой вопрос целесообразности Богдана Яременко на должности главы такого важного комитета", - отметил Рахманин.

ЕС, Голос и Батькивщина считает, что депутатский корпус и руководство парламента надлежащим способом оценят поведение Яременко.

"Надеюсь, что Богдан Владимирович не будет ждать оценки коллег и сам сделает единственно верный в этой ситуации шаг", - резюмировал Рахманин.

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верховная рада Сергей Рахманин богдан яременко
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